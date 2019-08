Die Tat ereignete sich an der Marienbruchstraße.

Lebenstedt. Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen drangen die Unbekannten in das Gelände ein. Zeugen werden gesucht.

Täter nehmen aus Baumarkt in Lebenstedt leere Gasflaschen mit

Bislang nicht ermittelte Täter haben sich laut Polizei an der Marienbruchstraße in Lebenstedt im Zeitraum zwischen Freitag, 19.30 Uhr, und Samstag, 8.30 Uhr, Zugang zum umzäunten Außengelände eines Baumarktes verschafft. Von dort entwendeten sie mehrere entleerte Gasflaschen. Hinweise von Zeugen an die Polizei Leben-stedt: (05341) 18970.