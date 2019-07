In Thiede wird die Post schon früh abgeholt

In manchen Poststellen muss man früh dran sein, wenn die eigene Sendung noch am selben Tag mit rausgehen soll.

Der Geschäftspartner benötigt noch dringend ein paar Unterlagen – kein Problem, die werden gleich am Abend von der nahe gelegenen Poststelle, in diesem Fall in Thiede, losgeschickt. Doch dann erlebt unser Leser eine Überraschung, wie er jetzt in unserem Internetportal Alarm 38 schilderte: Gegen 17.30 Uhr habe er dort die Info bekommen, dass seine Sendung erst am nächsten Tag verschickt werden könne. Warum die Filiale dann überhaupt bis 18 Uhr geöffnet habe, will der Leser nun wissen.

„Das ist ein Service für unsere Kunden“, erwidert der Betreiber des betroffenen Schreibwarengeschäfts, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Er müsse seinen Laden im Grunde „nur drei Stunden am Tag“ geöffnet haben.

Das Lieferunternehmen, welches die Briefsendungen abhole, würde eine festgelegte tägliche Route abfahren – und sei daher stets um 16.30 Uhr herum bei ihm vor Ort. „Würde ich das Geschäft schon um diese Zeit schließen, würden mir die Kunden kurz vorher die Bude einrennen“ – und umso enttäuschtere Gesichter zurückbleiben, wenn nicht alle Sendungen rechtzeitig entgegengenommen werden könnten.

Der Betreiber hat nach eigenen Angaben bereits im zentralen Briefzentrum in Braunschweig nachgefragt, ob eine spätere Abholzeit für sein Geschäft möglich sei. So lange weise ein Hinweisschild im Laden auf den täglichen Termin um

16.30 Uhr hin.