Unbekannte brechen in Wohnhaus ein

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Donnerstag, 9 Uhr, und Sonntag, 13.40 Uhr, in ein Wohnhaus im Peetzweg eingebrochen. Die Täter hebelten laut Angaben der Polizei ein Fenster des Wohnhauses auf und konnten auf diese Weise das Objekt betreten. In dem Haus wurden zahlreiche Räume und Behältnisse durchwühlt. Derzeit können keine Angaben über das Diebesgut gemacht werden. Die Schadenshöhe beträgt 1000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit der Polizei in Lebenstedt unter

(05341) 18 97 10

in Verbindung zu setzen.