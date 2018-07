A 39: Sperrung der Auffahrt Salzgitter-Lebenstedt-Nord

In der Anschlussstelle Salzgitter-Lebenstedt-Nord wird ab dem 24. Juli ein Teil der wegweisenden Beschilderung ausgetauscht. Die Auffahrt der Anschlussstelle aus Lebenstedt kommend in Fahrtrichtung Braunschweig muss hierfür an mehreren Terminen gesperrt werden. Hierauf wies die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Donnerstag in Wolfenbüttel hin.

Wie die Behörde weiter mitteilte, finden die Sperrungen an folgenden Terminen statt:

- Dienstag, 24. Juli, von 9 bis 15 Uhr,

- Donnerstag, 26. Juli, von 9 bis 15 Uhr und

- Freitag, 27. Juli, von 9 bis 12 Uhr, falls Restarbeiten erforderlich sind.

Der Verkehr, der in Richtung Braunschweig auffahren möchte, wird über die U 83 zur Anschlussstelle Salzgitter-Thiede umgeleitet.