Tiere und Artisten

Lebenstedt Der Cirkus Moreno mit vielen Tieren und Artisten gastiert von Samstag, 12. Mai, bis Montag, 21. Mai, auf dem Festplatz an der Neißestraße. Die Premiere findet am Samstag um 15 Uhr statt. Um 18.30 Uhr läuft die Abendveranstaltung. An diesem Tag ist zudem Tag der Eiskönigin: Alle Kinder, die als...