Polizei sucht Zeugen einer Fahrerflucht

Bruchmachtersen Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 23 Uhr in der Großen Straße, Bruchmachtersen ereignet hat. Der Fahrer eine silbernen BMW-Limousine soll den, am rechten Fahrbahnrand parkenden schwarzen Mercedes, beim Vorbeifahren beschädigt haben. Die Schadenshöhe kann derzeit...