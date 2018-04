Lese-Event zum Welttag des Buches

Lebenstedt Zum Welttag des Buches am Montag, 23. April, kommt Autorin Sybille Hein, um 19 Uhr gemeinsam mit ihrer Musikband für ein Lese-Event in die Stadtbibliothek der Stadt Salzgitter in Lebenstedt. Das erste Buch für Erwachsene aus Heins Feder mit dem Titel „Vorwärts küssen, rückwärts lieben“ ist laut...