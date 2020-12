Buchstaben on Tour

Ich weiß, über Geschmack lässt sich streiten, wollen wir hier aber nicht. Wir haben zur Weihnachtszeit so große Buchstaben im Wohnzimmer auf dem Boden stehen – XMAS. In den vergangenen Jahren hat das unsere Hundedame emotional nicht bewegt. Ab und zu ist sie mal dagegen getobt, das war es. Jüngst saß ich im Homeoffice, vertieft in eine der Seiten unserer Lokalausgaben, als ich im Augenwinkel ein X vorbeigehen sah – höchst vorsichtig getragen im Maul der Hündin. Ich folgte ihr und erlebte, wie das X seinen Platz im Hundekorb fand. Die Blondine legte sich dazu, schaute mich fröhlich an. Ich stellte sogleich die Ordnung wieder her – um tags später erneut das X im Korb zu finden. Man hat wohl Gefallen gefunden. Nun überlegen wir, ob wir XMAS verschieben müssen – also freilich nur die Buchstaben...