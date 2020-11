Advent: Zeit des Wartens

Mit dem Advent kommt das Warten wieder. Die Adventskalender sind aufgestellt. Die Kinder zählen die Tage. Wir warten, dass es Weihnachten wird. Wir warten auf den, der Heil mit sich bringt, unsere Welt zum Frieden führt. In diesem Jahr warten wir ebenfalls auf einen Impfstoff, der uns vor Corona schützt, uns unsere Normalität zurückbringt. Beides will unsere Aufmerksamkeit. Bei beidem heißt es: Wartet noch. Wir planen unser Weihnachtsfest mit Familie. Gleichzeitig sorgen wir uns, Weihnachten könnte zur Hochzeit pandemischer Ansteckung werden. Wir möchten in dieser besonderen Zeit niemanden einsam wissen. Sich besuchen, zu sich einladen ist aber fragwürdig, zu viel gar verkehrt. Wir suchen Nähe zueinander und wissen, wir gefährden uns dabei. In dieser Spannung leben wir in diesem Jahr. Kleine Lösungen gibt es wohl. Auflösen lässt sie sich nicht.

Da hinein erklingen die kindlich anmutenden Worte: Jesus kommt. Alles wird gut. Hanns Dieter Hüschs Dezember-Psalm endet mit diesem Jubelruf. Der Jesus, der in unsere Welt kommt, ist für den Kabarettisten und Literaten wie ein vertrauter Freund. Einer, dem er alles erzählen mag, mit dem er alles teilt. Ihn bald wiederzusehen, ist Freude pur. Sein Herz hüpft, er könnte alle um sich herum umarmen. Schon jetzt ist er glücklich. Jesus ist sein Menschenfreund. Er sehnt sich, gemeinsam mit ihm und seiner Mutter auf dem Niederrhein in kalten Wintern Schlitten zu fahren. Beide an seiner Seite. Die Fahrt geht los. Ihre Nähe macht ihn mutig. Da darf die Welt auch mal ins Schlittern geraten. Auch jetzt, wo er erwachsen ist und seine Mutter verstorben, wird in Jesu Nähe Kindheitsglück lebendig. Jesus schafft Nähe, die uns heilt. Gott ist in ihm. Er gefährdet uns nicht, er gefährdet allein sich selbst – für uns löst sich die Spannung. Jesus hält sie für uns aus. Jesus kommt. Ohne Beschränkungen. Auch in diesem Jahr. Alles wird gut. Das darf, liebe Leser, uneingeschränkt unser Herz erfassen und unseren Sinn bestimmen. Ihnen eine gesegnete Zeit.