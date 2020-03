Das holde Klopapier

Der Tag musste kommen, an dem ich an dieser Stelle über DAS Thema schreiben muss: Toilettenpapier. Nein, um das vorwegzunehmen, ich brauche keines, bin gut versorgt, auch ohne Hamsterei. Im Supermarkt meines Vertrauens gibt es stets ausreichend Vorräte dieser so heiß begehrten Ware. Was die Auswahl betrifft, darf der Kunde indes nicht immer wählerisch sein. Und so hat es sich zugetragen, dass sich in unserem Haushalt erstmals bedrucktes Toilettenpapier findet. Hätten wir sonst nie gekauft, alles andere war aber eben aus. Aufgedruckt sind derweil nicht nur bunte Motive, sondern auch – mindestens aus Sicht der Autoren – heitere Sprüche, die der holden Weiblichkeit huldigen. So wird etwa erläutert, dass das Wort „Frau“ im Grunde eine Abkürzung ist, die für „Fabelhaft, Reizvoll, Allwissend, Umwerfend“ steht. Auch zu lesen ist dort „Frauen versteht man nicht, man liebt sie“. Humor ist ja Geschmacksfrage. Aber Geschmack hin oder her, das alles ist wenigstens ein wenig heiter. Gar nicht lachen konnte ich über die Geschichte eines Freundes, der in Braunschweig einer älteren Dame behilflich ein wollte, die nicht an die letzte Packung Toilettenpapier herankam, die oben im Regal lag. Mein Kumpel lächelte freundlich, streckte den Arm zum Greifen aus – und musste mit ansehen, wie ein sportlich durchtrainierter Typ heranrauschte und mit fiesem Grinsen im Gesicht die Packung griff. Und, als ob das noch nicht genug der Schweinerei gewesen wäre, meinem Freund und der Dame zum Abschied noch den Mittelfinger zeigte. Pfui Teufel!

