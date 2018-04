Knusprige Pommes

Bunte Tüte, Chips und Pommes - das ist stets meine Antwort auf die Frage, wie ich ernährungstechnisch durch die Kindheit gekommen bin. Pommes waren besonders wichtig. Die besten in Salzgitter gab es für mich im Freibad Lebenstedt, beim Scheile-Imbiss in Bad und bei „Futtern wie bei Muttern“ in der...