Turmfalken lassen sich in Salzgitter ins Nest schauen

Per Webcam kann in den Nistkasten der Turmfalken geschaut werden.

Lobmachtersen. Turmfalken aus nächster Nähe können in Lobmachtersen beobachtet werden. Bald sollen die Tiere das erste Ei legen. Per Webcam kann jeder dabeisein.

Wer das Brutgeschäft der Turmfalken aus nächster Nähe miterleben möchte, kann dies nun im Wasserturm Lobmachtersen tun – per Webcam. Seit der Übernahme des Wasserturmes von der WEVG im Herbst 2017 ist der Förderverein Wasserturm Lobmachtersen nach eigenen Angaben „intensiv mit dessen Erhaltung, aber auch mit der Erlebbarmachung befasst“. So wurde jetzt eine Webcam installiert, um live beobachten zu können, was sich am Brutplatz der Turmfalken abspielt.

Vor nun schon 30 Jahren hat der Nabu Salzgitter die Nisthilfe für die Turmfalken eingebaut. Seither haben die Falken hier regelmäßig ihre Jungen aufgezogen, in manchen Jahren sogar zwei Bruten, heißt es in einer Mitteilung. Die Aktivitäten der Vögel rund um den Turm seien von außen gut zu beobachten, ohne die hoch oben brütenden Tiere zu stören.

Noch ist Zeit bis zum ersten Ei der Falken

Nun sei neuerdings auch der Blick in den Kasten möglich, über den Link https://www.lobmachtersen.de/dgl/pages/bilder/falken-im-turm.php?searchresult=1&sstring=falken#wb_257 sei der Blick auf die Falken live in den Kasten möglich. Noch sei Zeit, bis das erste Ei gelegt werde, aber das Falkenpaar sei schon mehrfach täglich im Kasten zu sehen. Erste Aufnahmen zeigen, heißt es weiter, wie das Männchen das Weibchen mit Mäusen als Balzgeschenken in den Kasten lockt.

Bei der üblicherweise sehr schnell ablaufenden Übergabe sei schön zu sehen, wie sich Männchen und Weibchen in Färbung und Größe unterschieden. „Wir freuen uns, auf diesem Weg neben der kulturhistorischen Bedeutung des Turmes auch Naturschutz und Naturerlebnis präsentieren zu können“, wird Malte Befeld zitiert, Vorsitzender des Fördervereins. Zum Erfolg des Projektes sei, wie so oft in Lobmachtersen, gemeinschaftlich beigetragen worden.

Projekt ist Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit

Axel Sandvoss (Nabu Salzgitter) und Walter Wimmer (Nabu und Förderverein) hätten gemeinschaftlich mit Michael Müller vom Nabu Goslar geplant und beraten. Reinhard Tesch vom Förderverein habe den alten Kasten renoviert, die Kamera eingebaut und sich um die nötige EDV gekümmert. Die Kosten für die Kamera übernehme die Dorfgemeinschaft Lobmachtersen. Wer nicht die Zeit habe, ständig online zu sein, könne auf der Seite des Fördervereins jeweils die aufgezeichneten Aktivitäten der vergangenen Tage finden. Und bald werde der Kasten ja wieder rund um die Uhr besetzt sein.

red