Wer fleißige Handwerker sehen will, der ist auf der Straße „Am Friedhof“ richtig: Auf der ehemaligen Wiese hinter der Grundschule ist der Bau des neuen Kindergartens derzeit in vollem Gange. Zügig wächst das Gebäude aus dem Fundament hervor.

Das Neubaugebiet hat viele junge Familien in den Ortsteil gebracht

Nach ersten Gesprächen im Mai 2018 hatte der Rat während der Dezember-Sitzung 2019 die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz oberste Priorität festgezurrt: Das Neubaugebiet in Ringelheim hatte viele junge Familien in den Ortsteil gebracht und einen hohen Bedarf an Betreuung geschürt. Aber auch für Kinder aus dem Stadtteil Gitter müssen Plätze geschaffen werden. Festgestellt, geplant und getan.

Die Rohbauarbeiten sind fast fertiggestellt

So rollten bereits im Corona-Sommer 2020 die ersten Baufahrzeuge an, und das nicht nur zur Freude der kleinen „Ringelwürmer“, wie die jüngsten Einwohner des Stadtteils liebevoll bezeichnet werden. „Die Bauarbeiten zum Neubau der Kita Ringelheim sind im vorgesehen Terminplan. Die Rohbauarbeiten sind weitgehend fertiggestellt“, erklärte Simone Kessener, Pressesprecherin der Stadt Salzgitter.

Innenausbau-Start soll Anfang des Jahres sein

Es entsteht ein Neubau für drei Gruppen mit insgesamt 50 Kindergartenplätzen. Bauherr des rund 2,3 Millionen schweren Projektes ist die Stadt Salzgitter, aber der Kindergarten wird weiterhin in kirchlicher Trägerschaft bleiben. Und bei dem derzeit offenen Wetter schreiten die Arbeiten gut voran: „Aktuell werden Dachdichtungsarbeiten durchgeführt. Der Fenstereinbau ist noch im Dezember 2020 vorgesehen, so dass Anfang des Jahres 2021 mit dem Innenausbau begonnen werden kann“, so Kessner. Beim derzeitigen Sachstand sei die Fertigstellung bereits für August 2021 geplant.

Das alte Gebäude wird zur Krippe umgebaut

Aber das sei ja nur der erste Schritt der gesamten Idee. „Nach der Fertigstellung werden die Kiga-Kinder in den Neubau ziehen, und das alte Kindergartengebäude in der Goslarschen Straße wird zu einer Kinderkrippe umgebaut, die 15 Kindern Platz bieten wird“, ergänzte Projektleiter Christian Dege vom Fachdienst 51 „Kinder, Jugend, Familie“ der Stadt Salzgitter.