Ortsrat sieht Ärztemangel in Salzgitter-Bad

Der Hausärztemangel in Salzgitter-Bad verschärft sich. Das jedenfalls ist der Eindruck des Ortsrates Süd, den das Thema in seiner jüngsten Sitzung beschäftigte. Auf die Tagesordnung kam das Problem durch eine Anfrage der SPD-Fraktion in Person von Ortsratsmitglied Hermann Keune. Er wies darauf hin, dass zwei weitere Praxen (Wrede, Bosse) schließen und somit fünf Hausärzte weniger zur Verfügung stünden.

Er will von der Stadtverwaltung wissen, ob die Schließung zeitnah durch eine Neubesetzung kompensiert werden kann und welche Anstrengungen die Stadt unternimmt, um dem grassierenden Problem entgegenzuwirken? „Die Patienten, die in diesen Praxen betreut wurden, suchen meist vergeblich nach einem neuen Arzt, da die anderen Praxen überlastet sind.“ Vor allem ältere, weniger mobile Bürger würden dadurch betroffen. Eine Antwort der Verwaltung steht aus.

Phillip Stolze (CDU) wies darauf hin, dass der Stadtrat die Verwaltung auf Antrag der SPD bereits damit beauftragt hat, ein Konzept zu erstellen, um dem Ärztemangel entgegenzuwirken. Die Rede war hier von einer stadtweiten Unterversorgung, die bei 89,9 Prozent liegt. „18,5 Hausarztstellen in Salzgitter sind vakant. Das ist aber auch ein deutschlandweites Problem“, so Stolze. Das entsprechende Konzept ist noch in Arbeit.

Bepflanzung Sockel am Salzkristall

Eine Bepflanzung vor dem Sockel des Salzkristalls am Gittertorkreisel wünscht sich die SPD-Ortsratsfraktion. Der Sockel sei optisch eher „unschön“, monierte Hermann Keune, und sollte auf diese Weise verdeckt werden. Allerdings nicht ohne zu gewährleisten, dass die Revisionsklappen für die Beleuchtung zugänglich bleiben, mahnte Ralf Bechstedt (CDU) an. Der Ortsrat schloss sich dem Antrag an.

In der Vergangenheit war auf dem Kreisel in der Adventszeit ein Tannenbaum platziert. Lukas Exner (SPD) rief mögliche Spender auf, einen Baum oder Adventsschmuck zu stiften, um diesen Brauch fortzuführen.

Sirene im Süden

Nach dem durchwachsenen Warntag am 10. September (unsere Zeitung berichtete) hatte der Ortsrat schon erwogen, zwei Sirenen für Salzgitter-Bad zu beantragen. Die beiden größten Stadtteile Salzgitter-Bad und Lebenstedt verfügen bisher über keine Warnsirenen, anders als die kleineren Stadtteile, wo insgesamt 35 Geräte aufgestellt sind. Das muss sich ändern, fordert der Ortsrat für den Süden. Die Stadtverwaltung hatte die Kosten je Sirene mit 10.000 bis 15.000 Euro beziffert und eine schrittweise Nachrüstung in Aussicht gestellt.

Brückenneubau in Gitter

Unklarheit herrscht hinsichtlich des geplanten Brückenneubaus an der B6/B248 über die Bahngleise in Gitter. Seit Jahren ist dort der Verkehr auf je eine Fahrbahn verengt, weil Fachleute der Brücke fehlende Standsicherheit attestiert haben. Doch komme die Sache nicht voran, kritisiert Hermann Fleischer (Die Linke). Auf Bauarbeiten oder irgendeinen Fortschritt warte man vergeblich. Auch die Verwaltung nannte nun keinen konkreten Zeitplan. Verantwortlich für den Antrag und die Abwicklung sei die Landesbehörde für Straßenbau. Die habe bereits im Mai 2019 einen entsprechenden Planfeststellungsantrag eingereicht. Zuständig für die Bearbeitung ist die Stadt Salzgitter selbst. Doch bis heute ist der Antrag offenbar nicht abschließend bearbeitet.

Wann das der Fall sein könnte, lässt die Stadt in einer Antwort auf Fleischers Anfrage offen. Was unter im Ortsrat für hochgezogene Augenbrauen und Kritik sorgte. Denn selbst, wenn der rechtskräftige Planfeststellungsbeschluss vorliegt, muss erst noch mit dem Grunderwerb begonnen werden. Ein Baubeginn liegt also offenbar noch in weiter Ferne.