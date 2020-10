Zur Vesper in Salzgitter erklingt Musik von Beethoven

Pia-Cécile Kühne spielte Beethoven sowohl am Piano, als auch an der Orgel.

Zu einer musikalischen Vesper trotz Corona-Zeiten hatte Propsteikantorin Pia-Cécile Kühne in die St.-Mariae-Jakobi-Kirche in Salzgitter-Bad eingeladen. Teils mit Masken, teils ohne Masken saßen die Zuhörer in großem Abstand auf den Bänken. Auf dem Programm standen Kompositionen im Gedenken an Ludwig van Beethoven, dessen Jubiläumsjahr wir dieses Jahr begehen. Propsteikantorin Kühne hatte immer ein solches Programm im Kopf und nun sollte es Gestalt annehmen. Populäre Stücke des Musikgenies erklangen – sowohl auf dem Klavier als auch an der Orgel.

Zu Beginn gab es eine Hommage an Beethoven mit dem Werk „Remember Beethoven", Partita über „Ode an die Freude“ von Christoph Brückner aus dem Jahr 2019. Kühne spielte an der großen Orgel dieses sehr eingängige Werk, das die Melodie in mannigfachen Variationen und verschiedensten Satzüberschriften dem Publikum nahebrachte. Kühne spielte virtuos. Episoden aus dem Leben des großen Meisters Zwischen den Werken erzählte Kühne Episoden aus dem Leben des großen Meisters: Geburt und Taufe, Taubheit, Frauen-Geschichten, die teils im Ungewissen blieben und über Vermutungen nicht hinausgehen. Danach setzte sich Kühne an das Piano, denn man muss wissen, dass sie eigentlich Klavier studiert hat und erst später zur Orgel wechselte. Den „Sehnsuchts-Walzer", ein Werk das nicht klar Beethoven zugeordnet werden kann, vermochte Kühne mit großer Musikalität vorzutragen. Schade, dass kein Flügel in der Kirche stand. Danach sprach die Gemeinde den Psalm 119, „Erhalte mich, Herr, durch dein Wort, dass ich lebe". Dann interpretierte Kühne das Adagio sostenuto aus Beethovens „Mondschein-Sonate“ op. 27/2. Ausdrucksstark spielte sie die wehmütige Melodie, bei der poetische Naturen sich in die nächtliche Welt des Vierwaldstätter Sees oder einer Sonnenuntergangsstimmung in der Campagna versetzt fühlen. Und genau das beschwor Kühne herauf. Romanze erklingt an Truhenorgel Dann wechselte sie an die Truhenorgel für die Romanze aus Beethovens Violin-Romanze op. 50/2. Danach erklang das Werk nochmal am Piano. Kühne zeigte so den Zuhörern die unterschiedlichen Klangwelten der Instrumente, die völlig verschiedene Klangideale besitzen. Dann noch an der großen Orgel das Adagio aus Beethovens „Pathétique“ op. 13. Und die Liedimprovisationen „Wohl denen, die da wandeln“ von Heinrich Schütz. Den Beethoven-„Schlager“ „Für Elise“ WoO 59 spielte sie am Piano. Eigentlich war es ein Werk für „Therese", doch der Irrtum wurde durch die Erstausgabe festgeschrieben. Am Schluss erklangen Beethovens Variationen über das englische Volkslied „God save the King“ WoO 78. Viel Applaus für eineinhalb Stunden schönste Musik, die ankam und für den Nachhauseweg noch ein süßes Schmankerl am Ausgang.