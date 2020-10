Alleinerziehend und berufstätig in Zeiten von Corona: Yvonne Weber, freie Mitarbeiterin unserer Zeitung, schreibt über ihren Alltag mit ihren drei Jungs Tagebuch.

Tag 118: Keramik Kitchen

Ich habe kinderfrei. Im Keramik Kitchen in Braunschweig bemale ich Teller, Tassen und eine Dose. Neben mit sitzt meine Freundin Anne. Wir beide sind schon fast alte Hasen hier. Ein paar selbstbemalte Keramiken stehen schon in unseren Schränken. Eine Tasse ging bereits zuhause zu Bruch, so dass heute definitiv Nachschub dran ist. Inmitten der vielen Farben, Vorlagen und Techniken geht mir hier jedes mal das Herz auf. Heute bin ich leicht überfordert und brauche erstmal ne Weile bis ich mit dem ersten Motiv starten kann. Da hat Anne schon die ersten Teile fertig. Nun flutscht es auch bei mir.

Neben der Dose für Omas 60. Geburtstag gesellt sich auch ein Teller mit einem großen und drei kleinen Goldfischen dazu. Raten Sie mal, wer das sein soll... In einer Woche können wir die gebrannten Sachen abholen. Beim letzten Mal waren ich und Anne im Anschluss noch schön Essen. Diesmal verzichten wir aufgrund des großen Cs darauf und lassen uns auf der Heimfahrt nur den Wind um die Ohren im Cabrio wehen. Reicht ja.

Tag 119: Barbesuch

Nach unserem Amsterdambesuch lechzen wir drei Singledamen nach stickigen Bars, flimmernden Tanzflächen und leichtbeschwipsten Flirtmomenten. Okay, okay noch sind dieses Locations geschlossen. Aber uns zieht es heute dennoch in die Stadt. Wenigstens diese jene Luft schnuppern. In der Rooftop-Bar bestellen wir uns Cocktails und leckeres Essen. Unsere Blicke durch den Raum scannen die anderen Tische. Überall – aber wirklich – sitzen ebenfalls weibliche Pendants zu uns.

Treten Herren ein, „stürzen“ sich alle Blicke auf die armen Jungs. Oh Gott – was ist mit uns geschehen? Wir lachen. Auch mit wenig Alkohol. Schließlich ist der Cocktail mit acht Euro pro Glas uns schon fast zu teuer. Denn letzten Endes können wir die Umdrehungen nicht mal auf der Tanzfläche ausleben. So geht’s auch mit weniger. Nach der zweiten Bar so ganz unter uns und ohne jegliches Flirtmaterial geben wir auf. Es war nett. Aber eben nur nett.