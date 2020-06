34-Jähriger baut in Gebershagen Unfall mit fremdem Pedelec

Der 34-Jährige gab an, das schwarze Pedelec in Lebenstedt gefunden zu haben.

Gebershagen. Ein 34-Jähriger ist am vergangenen Freitag mit einem Pedelec in ein Auto gefahren. Er stand scheinbar unter Drogeneinfluss.

Ein 34-Jähriger ist am Freitag gegen 20.15 Uhr mit einem Pedelec in der Reichenberger Straße in Gebershagen verunglückt. Wie die Polizei mitteilt fuhr er mit dem Fahrzeug in den Seitenspiegel eines geparkten Wagens, wobei ein Schaden in Höhe von circa 300 Euro entstand.

Dem 34-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen: er schien unter Drogeneinfluss zu stehen

Der Mann musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde, da er unter Drogen zu stehen schien. Weiterhin gab der Mann an, das schwarze Pedelec der Firma Kettler am selben Tag in Lebenstedt gefunden zu haben. Aufgrund der ungeklärten Eigentumsverhältnisse beschlagnahmte die Polizei das Gerät.

