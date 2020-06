Faustschlag bei Trinkgelage in Salzgitter-Bad

Bei einem Trinkgelage ist es am Samstag gegen 22 Uhr in der Bergstraße in Salzgitter-Bad zwischen zwei Männern (53 und 36 Jahre alt) zu einem Streit gekommen, in dessen Verlauf der 36-Jährige dem älteren Mann mit der Faust ins Gesicht schlug. Dieser erlitt nach Angaben der Polizei eine blutende Platzwunde und musste im Krankenhaus behandelt werden. Gegen den 36-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen einfacher Körperverletzung eingeleitet.

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder