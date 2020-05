Einbrecher in Gebhardshagen scheitern an Haustür

Bei einem Einbruchsversuch in ein Wohnhaus am Hardeweg sind die Täter nach Polizeiangaben offensichtlich an der Hauseingangstür gescheitert und verursachten hierbei einen Schaden von etwa 500 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Mittwoch, 20. Mai, 15 Uhr, bis Sonntag, 24. Mai, 17 Uhr. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Salzgitter: (05341) 18970.