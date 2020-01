Schülerinnen aus Salzgitter werden Dritte bei Physik-Wettbewerb

Das Vorurteil, dass Mädchen in naturwissenschaftlichen Fächern schlechter als Jungen sind, hält sich bis heute. Einen Schritt in die entgegengesetzte Richtung haben nun drei Mädchen vom Gymnasium Salzgitter-Bad gemacht. Gemeinsam nahmen sie am Physikwettbewerb „Bundesweiter Wettbewerb Physik“...