Gruppen geraten auf in Salzgitter-Bad in Streit

Im Bereich der Burgundenstraße sind am vergangenen Sonntag gegen 14.25 Uhr offensichtlich zwei Personengruppen in Streit geraten. Zur Ursache des Streites kann die Polizei derzeit keine Angaben gemacht werden. Dies sei Bestandteil der Ermittlungen. Weiterhin müssten die Ermittlungen ergeben, ob im Verlauf der Auseinandersetzungen Personen verletzt wurden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter- Bad unter (05341) 8250 in Verbindung zu setzen.