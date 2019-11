Diebe brechen in Häuser in Salzgitter-Bad und Gebhardshagen ein

Zu mehreren Wohnungseinbrüchen ist es am Mittwoch am Reiherweg in Salzgitter-Bad zwischen 14.45 und 19.10 Uhr sowie Am Strauchholz in Gebhardshagen von 17 bis 19.30 Uhr gekommen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Einbrecher Zugang zu den Häusern durch das Aufbrechen eines Fensters und einer Tür.

In den Wohnhäusern durchsuchten die Diebe zahlreiche Behältnisse. Sie erbeuteten dabei Wertgegenstände. Es entstand ein Schaden von mindestens 8000 Euro, so die Polizei weiter.

Zeugen, die in den Tatzeiträumen auffällige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sollen sich mit der Polizei in Salzgitter unter (05341) 18970 in Verbindung setzen.