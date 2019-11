Bluesband aus Lettland spielt in der Kniki Salzgitter-Bad

Die Reihe „Blues in der Kirche“ geht in die nächste Runde: Die Latvian Blues Band tritt am Freitag, 29. November“, ab 20 Uhr in der Kniestedter Kirche (Braunschweiger Straße 133) auf. Mit der Latvian Blues Band (LBB) gastiert erstmals eine Blues- und R&B-Band aus Lettland in Salzgitter, heißt...