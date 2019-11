Vollkommen verfilzt: Hund an A39 bei Salzgitter gefunden

Das Tierheim Salzgitter hat am Freitag einen Rüden aufgenommen, der in einem schlechten äußeren Zustand an der Autobahn A39 bei Salzgitter Bleckenstedt gefunden wurde. Der Cocker Spaniel-Mix musste von vier Kilo verfilztem Fell befreit werden. Das Berichtet das Tierheim Salzgitter am Montag auf seiner Facebook-Seite.

„Nachdem der erste Schock über den äußeren Zustand überwunden war, wurde der Cocker Spaniel-Mix erstversorgt. Schon wenig später übernahm unsere Hundefriseurin Diana von Fell.Schön die Arbeit und befreite die Fellnase aus seinem völlig verfilztem Gewand“, heißt es in dem Facebook-Post. Nun müsse nur noch von einem Tierarzt festgestellt werden, ob dem Rüden noch etwas fehle. In einem Video zeigt das Tierheim die tierische Verwandlung. bv