Der verursachte Schaden liegt bei 300 Euro, so die Polizei. (Symbolbild)

Gebhardshagen. Die Täter hatten sich sowohl an einer Tür als auch an einem Fenster des Hauses zu schaffen gemacht.

Gebhardshagen: Einbruch in Wohnhaus misslingt

An einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Wasserfurche gescheitert sind Täter zwischen Samstag, 16 Uhr, und Montag, 11 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei hatten die Täter versucht, sowohl eine Tür als auch ein Fenster des Hauses aufzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, entstand durch den Einbruchsversuch ein Schaden von 300 Euro.