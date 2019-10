Der Einbruch ereignete sich an der Straße Unter den Pfählen in Gebhardshagen.

Gebhardshagen. Die Täter drangen am Samstag zwischen 18 und 20.38 Uhr in das Haus gelangt. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte sind laut Polizei am Samstag zwischen 18 und 20.38 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Unter den Pfählen in Gebhardshagen eingedrungen. Die Täter entwendeten Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von zirka 4000 Euro. Sie seien vermutlich beim Eintreffen der Hauseigentümer geflüchtet.

Hinweise: (05341) 18970.