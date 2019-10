Salzgitter-Bad: Viele Tiere suchen noch ein neues Zuhause

Am Freitag wird der Welttierschutztag gefeiert – ein besonderes Datum, an dem der Deutsche Tierschutzbund sowie die angeschlossenen Tierschutzvereine und Tierheime gemeinsam auf ihre wertvolle Arbeit hinweisen. Unter dem Leitmotto „Lieblingstier – Tierheimtier. So einzigartig wie du!“ wollen die...