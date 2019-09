Bunte Revue kommt nach Salzgitter-Bad

Zu einer unterhaltsamen Musik-Revue lädt das Primavera-Ensemble aus Berlin Senioren am Samstag, 28. September, um 15 Uhr in die Kirchengemeinde Heilige Dreifaltigkeit in Salzgitter-Bad ein. Im Ankündigungstext des Fachdienstes für Kultur heißt es, dass die Berliner Künstler seit vielen Jahren bei...