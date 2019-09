Vorfahrt genommen: Vier Leichtverletzte in Salzgitter-Bad

Leicht verletzt haben sich vier Personen am Mittwoch gegen 12.05 Uhr, weil ihr Linienbus auf der Breslauer Straße / An der Erzbahn stark abbremsen musste. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 78-jähriger Autofahrer dem Linienbus die Vorfahrt genommen. Der 78-Jährige setzte zunächst seine Fahrt fort, so die Polizei weiter. Der Fahrer konnte jedoch im Rahmen der Ermittlungen an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

