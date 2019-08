Kranker Kater aus Salzgitter sucht ein neues Zuhause

„Katzen haben sieben Leben“, heißt es umgangssprachlich. Wenn dem so ist, dann befindet sich Kater Beemo in seiner letzten Lebensphase. Das „Tier der Woche“ aus dem Tierheim Salzgitter ist schwer krank und sucht ein warmes Plätzchen, an dem er sich noch einmal geborgen und geliebt fühlen darf. Der kastrierte Beemo wird auf mindestens zehn Jahre geschätzt. „Auf Grund seines gesundheitlichen Zustands kann das Alter nicht genau bestimmt...