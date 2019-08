Salzgitter-Bad: Viele Verstöße gegen Verkehrssicherheit

Die Polizei hat am Montag, 26. August, in der Zeit von 12 bis 17 Uhr an der Bundesstraße 6 Verkehrskontrollen mit dem Thema Alkohol und Drogen durchgeführt. Dabei seien folgende Straftaten und Ordnungswidrigkeiten durch die Polizisten eingeleitet worden: Ein Fahrer fuhr ohne Fahrerlaubnis und ein weiterer unter dem Einfluss von Drogen. Bei einem Fahrer wurde ein Alkoholwert von 1,44 Promille mit einem mobilen Testgerät gemessen. Ein Fahrzeug war ohne Haftpflichtversicherung unterwegs. Insgesamt gab es 22 weitere Ordnungswidrigkeiten, davon acht Gurtverstöße, so meldet die Polizei. Weitere Kontrollen dieser Art zur Steigerung der Verkehrssicherheit sind vorgesehen.

