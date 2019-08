Polizei warnt vor verdächtigen Keksen in Gebhardshagen

Diese Kekse sind an mehreren Tagen vor einer Hauswand in der Mühlenstraße in Gebhardshagen gefunden worden. Die Polizei warnt davor.

Die Polizei warnt die Bewohner in Gebhardshagen vor ausgelegten Keksen. Der Hintergrund ist: Am Mühlenbach sind zwischen Freitag, 9. August, 9 Uhr, und Montag, 12. August, 17.45 Uhr, an drei unterschiedlichen Tagen jeweils zwei ausgelegte Kekse an einer Hauswand gefunden worden. Diese seien dort, so die Polizei, absichtlich hinterlegt worden. Die Kekse wurden sichergestellt. Derzeit gebe es noch keine Schäden.

Die Polizei fordert deshalb auf: Auf Dinge achten, die nicht alltäglich sind. Zudem muss sichergestellt werden, dass weder Kinder noch Tiere diese Dinge zu sich nehmen.