Täter schlägt zu – 37-Jähriger in Salzgitter-Bad verletzt

Ein 37-jähriger Mann ist nach Polizeiangaben am Sonntag, 4. August, 4.30 Uhr, offensichtlich als Unbeteiligter in eine Auseinandersetzung an der Kniestedter Straße geraten. Ein bislang nicht ermittelter Täter soll auf den 37-Jährigen eingeschlagen und ihn im Gesicht verletzt haben – zum Teil blutende Wunden mussten in einem Krankenhaus genäht werden, so die Polizei.

Weitere Angaben zum Sachverhalt könnten derzeit nicht gemacht werden. Insbesondere bittet die Polizei, dass sich mögliche Zeugen dieser Auseinandersetzung in der Wache der Polizei in Salzgitter-Bad, (05341) 8250, melden.