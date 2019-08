Streit in Salzgitter-Bad endet mit Schlägen ins Gesicht

Nach einer Körperverletzung an der Kniestedter Straße in Salzgitter-Bad am Sonntag, 4. August, 4.30 Uhr, ermittelt die Polizei. Nach ihren Angaben wurde ein 37-jähriger Mann aus Berlin im Verlauf einer zunächst verbalen Auseinandersetzung vor einer Gaststätte durch eine bislang unbekannte Person offensichtlich mehrfach ins Gesicht geschlagen. Der Mann sei ins Krankenhaus gebracht worden. Aufgrund starker Alkoholbeeinflussung und Gedächtnislücken war eine Sachverhaltsklärung nicht möglich, so die Polizei weiter. Der Mann habe durch den Angriff eine Gehirnerschütterung und mehrere Platzwunde sowie Hämatome im Gesicht. Ein Strafverfahren sei eingeleitet worden.

