Mann droht in Salzgitter Bad 59-Jährigem mit dem Tod

Ein 33-jähriger stark alkoholisierter Mann soll nach Polizeiangaben am Freitag, 21.10 Uhr, an der Hagenstraße in Salzgitter-Bad einen 59-Jährigen mit dem Tod bedroht haben. Vorausgegangen seien verbale Streitigkeiten, die sich über den ganzen Tag erstreckt hätten. Da sich der Beschuldigte wenig einsichtig zeigte, wurde er, zur Verhinderung weiterer Auseinandersetzungen und oder Straftaten, in Gewahrsam genommen, so die Polizei. Eine Strafanzeige wegen Bedrohung sei aufgenommen worden.

