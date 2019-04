Wasserrohrbruch an der Wasserburg Gebhardshagen

Zu einem Wasserrohrbruch ist es am Montag in Gebhardshagen gekommen. Wie der Wasserversorger, die WEVG, mitteilt, war ein Rohr in der unteren Sternbergstraße betroffen. Teilweise wurden Gärten überschwemmt. Wohnungen, Häuser und Keller waren nach Angaben der WEVG jedoch nicht betroffen. Durch den...