Wilson rollt Klangteppich aus

„Zugabe, Zugabe“, skandierten einige aufgekratzte Fans, noch bevor ein Ton von Ray Wilson und seiner Band in der Aula des Gymnasiums Salzgitter-Bad zu hören waren. Von beidem sollte ihnen im Verlauf des gut zweieinhalbstündigen „Time And Distance“-Konzerts eine Menge geboten werden.

Kaum, dass Wilson die ersten Zeilen des Genesis-Hits „No Son Of Mine“ erklingen ließ, stimmte das verzückte Publikum mit ein. Ein reiner Nostalgie-Abend mit Coversongs der Chart-Stürmer sollte es jedoch keineswegs werden.

Der schottische Rocksänger, selbst von 1996 bis 1998 nach dem Ausstieg von Sänger Phil Collins Genesis-Frontmann, spickte sein Programm zwar mit diversen Krachern à la „Follow You, Follow Me” oder „Congo“, aber immer mit einer gehörigen Portion Eigeninterpretation und vor allem auch in eigenen Kompositionen verpackt.

Bei Wilson klingt alles eine Spur rockiger, besonders die im Original soundtechnisch perfekt klingenden Stücke mit spezieller Wirkung, die als eigenständige Cover allerdings nicht weniger wirkungsvoll sind.

Apropos perfekter Sound: Für Musik-Enthusiasten bot Wilsons Auftritt mitsamt seiner vierköpfigen Band einen echten Hörgenuss. Fein säuberlich abgemischte Instrumente und Wilsons herausgearbeitete, tief wabernde Stimme ließen den Zuhörer in ein angenehmes Klang-Bad eintauchen, bei dem monströs wattbestückte Lautsprechertürme gar nicht erst zu einem Einsatz kommen mussten.

Riesenjubel gab’s folgerichtig für einen tiefgründigen Soundteppich zu „The Carpet Crawlers“ mit geradezu elegischem Saitensolo von Gitarrist Ali Ferguson. Sicher, gelegentlich kann man nicht umhin, irgendwo im Hinterkopf mal Collins‘ unverwechselbare Stimme als Nebenspur zu hören, doch bewiesen Wilson und Band gerade mit einer ureigenen Version des Mega-Hits „In The Air Tonight“, dass allein die kongeniale Komposition der Musik an sich wirkt.

So machte Wilson mit eigenen emotionalen Songs wie „First Day Of Change” oder “Take It Slow” den Abend für Rockmusikfans zum gefeierten Erlebnis, das für sie auch nach diversen Zugaben am liebsten nicht hätte enden sollen.