Mädchen im Zug vergessen

Salzgitter-Bad Das umsichtige Handeln einer 27-jährigen Salzgitteranerin hat nach Polizeiangaben am Mittwoch einem Kind in großer Not geholfen. So war die Frau gegen 17.40 Uhr mit dem Zug in Richtung Ringelheim unterwegs, als beim Halt am Bahnhof in Salzgitter-Bad beobachtete, wie eine Mutter mit mehreren Kindern...