Verletzter bei Unfall auf Rewe-Parkplatz in Salzgitter-Bad

Bei einem Unfall am Pfingstanger/Ausfahrt Rewe-Parkplatz in Salzgitter-Bad wurden drei Fahrzeuge beschädigt. Foto: Horst Körner

Bei einem Unfall auf der Straße Am Pfingstanger/Ausfahrt Rewe-Parkplatz in Salzgitter-Bad wurden am Montag gegen 12 Uhr drei Fahrzeuge beschädigt. Der Unfall ereignete sich, als eine 78-Jährige, die aus der Ausfahrt des Parkplatz Rewe kam und das Fahrzeug des 71-Jährigen berührte, das dadurch nach rechts und gegen ein am Straßenrand abgestelltes Auto knallte, in dem niemand saß.

Schließlich standen alle Fahrzeuge halb auf dem Bürgersteig. Ein Autofahrer (71) wurde dabei verletzt und von den Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 15 000 Euro. kö