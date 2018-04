200 Menschen zeigen Flagge gegen Rechts

. Salzgitter steht auf – gegen Rechts, für die Demokratie. Rund 250 Teilnehmer folgten am Samstagmittag am „Esel“ an der Vorsalzer Straße in Salzgitter-Bad einem kurzfristigen Aufruf der IG Metall Salzgitter-Peine und des Aktionsbündnisses „Salzgitter passt auf“ zur Kundgebung gegen einen von der NPD angekündigten Aufmarsch. Doch die ließ auf sich warten. Die NPD-Anhänger wollten das benachbarte...