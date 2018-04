Notarzt erzählt aus seinem Berufsalltag

Salzgitter-Bad Der Verein „Wir helfen Kindern“ lädt am Donnerstag, 12. April, zu einer Autorenlesung ein. Zu Gast ist von 19.30 Uhr an in der Kniestedter Kirche in Salzgitter-Bad Dr. Christoph Schenk mit „Vive la Reanimation – Die spannendsten Geschichten aus 20 Jahren als Notarzt in Deutschland und der Schweiz“...