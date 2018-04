Mann fährt nach Unfall einfach davon

Salzgitter-Bad Zu einer Kollision zweier Autos ist es am Donnerstag gegen 17.20 Uhr in Salzgitter-Bad gekommen. Laut Polizeibericht ereignete sich der Unfall auf der Kaiserstraße. Zu der seitlichen Kollision kam es, als der Fahrer eines Mercedes ausparkte und ein anderer Fahrer mit seinem VW einparkte. Der etwa 50 Jahre alte Fahrer des Mercedes setzte seine Fahrt nach der Kollision in Richtung Hinter dem Salze fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Bei dem Mercedes soll es sich laut Zeugenaussagen um ein silbernes Fahrzeug mit SZ-Kennzeichen gehandelt haben. Hinweise an die Polizei unter Tel: (0 53 41) 82 50.

