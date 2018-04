Kinder erleben die Geschichte von Josef

Gebhardshagen In der Heilig-Kreuz-Kirche in Gebhardshagen wurde kürzlich die 32. Kinderbibelwoche eröffnet.

Vier Tage lang trafen sich dann 100 Kinder und Jugendliche. Der große Abschlussgottesdienst fand am Ostermontag mit 190 Besuchern statt.

Erzählt wurde in diesem Jahr laut Mitteilung der Gemeinde die Geschichte von Josef. Mit Diakonin Christiane Busch erarbeitete das Team ein Konzept, wie die Geschichte spannend, witzig und kreativ für und mit Kindern umgesetzt werden kann.

Dabei ergab sich, dass vieles auch heute noch aktuell ist: „Zum Beispiel, dass aus Schlechtem am Ende doch noch Gutes entstehen kann – durch Gottes Hilfe. Von Gott ist in der ganzen Josefs-Geschichte kaum die Rede – und doch ist er immer dabei“, heißt es in der Mitteilung.