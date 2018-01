Autofahrerin übersieht beim Abbiegen Wagen

Salzgitter-Bad Weil eine Autofahrerin (53) am Samstag gegen 12.10 Uhr an der Zufahrt zum Parkplatz des Einkaufszentrums an der Straße Am Pfingstanger nach links in Richtung Festplatz abbog und einen vorfahrtsberechtigten Wagen übersah, krachte es. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Schaden: 10 000 Euro.