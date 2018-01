Paar gerät in Streit – Mann rastet aus

Salzgitter-Bad Der Streit eines Paars (40, 41) am Samstag in einer Wohnung in der Hedwigstraße eskalierte dermaßen, dass die Polizei einschreiten musste. Erst zerstörte der Mann gegen 10.50 Uhr eine Scheibe der Hauseingangstür, dann, gegen 20.15 Uhr trat er gegen eine Wohnungstür, so dass die Türzarge brach. Die...