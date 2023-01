Dieb stiehlt aus Lebenstedter Kaufhaus Parfum und beißt Zeugen

Salzgitter. Bereits Ende Dezember hat es einen Diebstahl in Salzgitter gegeben. Bei der Flucht biss der Täter einen Mann in die Hand.

Bereits am 27. Dezember, gegen 12.20 Uhr, war ein Täter beim Diebstahl von Parfum in einem Kaufhaus in Lebenstedt, In den Blumentriften, beobachtet worden. Den mutmaßlichen Täter, einen 27-jähriger Mann aus Salzgitter, konnte die Polizei später durch die Polizei ermitteln, so eine Mitteilung. Bei der Flucht aus dem Kaufhaus soll demnach ein bislang unbekannter Zeuge versucht haben, den Täter auf der Rolltreppe des Kaufhauses aufzuhalten.

Um seine Flucht fortzusetzen, habe der Täter dem unbekannten Zeugen daraufhin in die Hand gebissen. Der Zeuge habe im Anschluss ebenfalls das Kaufhaus unerkannt verlassen. Dieser unbekannte Zeuge wird gebeten, sich mit der Polizei unter (05341) 18970 in Verbindung zu setzen.

Sattelzüge kommen in Salzgitter-Beddingen von der Fahrbahn ab

Zwischen der Rüdekenstraße und der Neuen Hafenstraße sind am Dienstagnachmittag in Beddingen kurz hintereinander gleich zwei Sattelzüge von der Fahrbahn abgekommen. Zunächst war gegen 14 Uhr ein Lkw nach rechts in den Seitenstreifen abgekommen und hat dabei Teile der Ladung verloren, schreibt die Polizei. Wenig später geschah dasselbe dort mit einem zweiten Sattelzug.

Da die beiden Fahrzeuge durch ein Abschleppunternehmen geborgen und anschließend die Straße vom verlorenen Getreide gereinigt werden musste, blieb die Kreisstraße 16 zwischenzeitlich vollgesperrt. Warum die Fahrer an dieser Stelle von der Straße abkamen, steht noch nicht fest.

Autofahrerin nach Verkehrsunfall in Salzgitter-Bad gesucht

Am 8. Januar ereignete sich um 16.45 Uhr an der Auffahrt zur Bundesstraße 6 in Fahrtrichtung Hildesheim vom Gittertorkreisel ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Eine 60- bis 70-jährige, grauhaarige Frau fuhr dabei mit einem silbernen Hyundai samt Kennzeichen aus Salzgitter auf den schwarzen Toyota einer 18-Jährigen auf.

Nach dem Unfall, bei dem leichter Sachschaden entstand, führten die beteiligten Frauen ein kurzes Gespräch, bevor sich ihre Wege trennten. Nun wird die Toyota-Fahrerin gesucht, um eine weitergehende Schadensregulierung zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei in Salzgitter-Bad entgegen.

