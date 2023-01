Ausstellungen und Karneval Das gibt es am Wochenende in Salzgitter zu erleben

Zwei Ausstellungen und einmal Helau und bunten Karnevalstrubel – das bietet Salzgitter am Wochenende. Hier erfahren Sie mehr:

„Lieblingsorte“ heißt die Ausstellung, die am Sonntag, 15. Januar, um 11 Uhr in der Galerie der städtischen Kunstsammlungen Schloss Salder eröffnet wird. Die Fotografin Jennifer Kampani und die Fotografen Rolf Großjohann, Rudolf Karliczek und Siegfried Krause haben in den vergangenen Monaten Salzgitteraner und Salzgitteranerinnen an ihren Lieblingsorten in Salzgitter fotografiert. Dabei sind ganz unterschiedliche Ansichten von Salzgitter entstanden, heißt es in einer Mitteilung. Grund dafür sei zum einen die persönliche Handschrift des jeweiligen Fotografen und zum anderen die individuellen Vorlieben der Menschen vor der Kamera. „Die vielfältigen Seen und Naturlandschaften unserer Heimatstadt wie der Salzgittersee, der Heerter See und das Gewässer des ehemaligen Tagebaus Haverlahwiese waren dabei, aber auch der private Garten oder zum Beispiel die die Bratwurstbude des TSV Lesse“, berichten die Verantwortlichen. Insgesamt seien in einem Jahr 55 Arbeiten entstanden, die „ein interessantes und vielschichtiges Bild von Salzgitter und den Menschen hier zeigen“. Zu sehen sind die Fotos bis zum 19. Februar. Zu dieser Ausstellung gibt es einen Katalog. Am Sonntag, 19. Februar, 11 Uhr, findet eine Finissage statt, bei der fünf Regiestühle – von den Fotografen jeweils als verbindendes Element für die Aufnahmen verwendet – versteigert werden. Der Erlös wird dem Spendenparlament Salzgitter für Kinder und Jugendliche überreicht.

Zwei neue Ausstellungen gibt es vom Wochenende an in Salzgitter zu sehen

In der Stadtbibliothek Salzgitter sind von Samstag, 14. Januar, bis zum 6. April die Bilder von Werner Bothe zu sehen. Titel der Ausstellung: „Vierfalt“. Der in Wittmar bei Wolfenbüttel geborene Werner Bothe stellt seine Arbeiten zum ersten Mal in Salzgitter aus. Er erprobt seit 1996 an einer privaten Kunstschule in Wolfenbüttel verschiedene Maltechniken – von Aquarell über Mischtechniken bis zu Acryl mit Spachtelmasse auf verschiedenen Untergründen.

Eine Arbeit von Werner Bothe zeigt New York. Foto: Privat / Veranstalter

In der Ausstellung werden florale Motive in Acryl/Spachtel auf Keilrahmen mit mindestens einem Maß von einem Meter und das Gestalten auf Papyrus im Vordergrund stehen. Die Ausstellung „Vierfalt“ ist von Samstag, 14. Januar, bis zum Donnerstag, 6. April, in der Stadtbibliothek Lebenstedt, Joachim-Campe Straße 4, zu sehen. Die Öffnungszeiten der Stadtbibliothek: Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag 10 bis 19 Uhr, Samstag 10 bis 13 Uhr.

In Salzgitter-Bad übernehmen die Karnevalisten das Zepter im Ratskeller

Der Elber Carnevals-Verein (ECV) bittet am Samstag, 14. Januar, zum kunterbunten Karnevalstrubel in den Ratskeller in Salzgitter-Bad. Das Prinzenpaar, Christian II und Prinzessin Alexandra I, wird seine Untertanen und noch mehr närrisches Partyvolk begrüßen. Das Programm beginnt um 19.11 Uhr mit dem Einmarsch der Aktiven. Geplant ist ein buntes Karnevalsprogramm, das auch von auswärtigen Show-Acts und Karnevalsfreunden aus Göttingen, einer Tanzgruppe aus Pöhlde und den „Black Ladies“ des Karnevalvereins Lehre gestaltet wird.

Auch die Festpiraten des ECV werden im Ratskeller zu sehen sein. Foto: Andrea Leifeld

Von der heimischen Karneval-Fraktion präsentieren die „Festpiraten“ und die „Rot-weißen Funken“ des ECV viel Schwungvolles. Mit den kleinen „Tanzmariechen“, einem Bienentanz, und den Garde-Teens steht auch der karnevalbegeisterte Nachwuchs an jenem Abend auf der Bühne. Dazu gibt es Büttenreden und Grußworte, unter anderem vom frischgebackenen Elber Präsidenten, Thomas Hornig. Programmpausen sollen den Gästen die Möglichkeit zum Tanzen bieten. Eine Kostümierung ist keine Pflicht, wäre aber wünschenswert, meldet der Veranstalter. Karten gibt es für 15 Euro an der Abendkasse. Einlass ist ab 18 Uhr.

