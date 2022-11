Polizei Salzgitter: Unbekannte stehlen Mountainbikes von Schulen

Salzgitter. In Salzgitter und dem Kreis Wolfenbüttel waren am Freitag Fahrraddiebe unterwegs. Von Schulen stahlen sie Mountainbikes. Die Polizei ermittelt.

Bislang unbekannte Fahrraddiebe haben am Freitag in Salzgitter und dem Kreis Wolfenbüttel mehrere Mountainbikes gestohlen. (Symbolbild)

Unbekannte haben am Freitag Mountainbikes an Schulen in Salzgitter und dem Kreis Wolfenbüttel gestohlen. Dies teilt die Polizei mit. Demnach suchte ein Schüler der Realschule Salzgitter-Bad nach Schulschluss gegen 14 Uhr vergeblich sein blaues Fahrrad der Firma Cube. Dieses hatte er zum Schulbeginn gegen 7.40 Uhr am Fahrradständer vor dem Schulgebäude abgestellt.

Ein weiteres Mountainbike der Firma Cube stahlen unbekannte Täter ebenfalls am Freitag während der Schulzeit vom Fahrradständer der Haupt- und Realschule Baddeckenstedt. Die Tat erfolgte nach Angaben der Polizei zwischen 7.55 und 13.15 Uhr. Der Rahmen dieses Mountainbikes ist grün-schwarz, die Griffe sind orange. Zeugenhinweise nimmt in beiden Fällen das Polizeikommissariat Salzgitter-Bad unter (05341) 8250 entgegen.

red

