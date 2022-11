Salzgitter: Einbrecher verwüsteten Laden bei Suche nach Bargeld

Salzgitter. Mehrere Diebstähle gab es kürzlich in Salzgitteraner Geschäften: In Lebenstedt hatten es Diebe auf Bargeld abgesehen, in Salzgitter-Bad auf Handys.

In Salzgitter gab es in den vergangenen Tagen mehrere Einbrüche. die Polizei ermittelt.

Drei unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag, gegen 1 Uhr, die Fensterscheibe eines Dienstleistungsbetriebes in der Gesemannstraße in Lebenstedt zerstört und das Geschäft nach Wertsachen durchsucht. Bei der Tat erbeuteten sie eine geringe Bargeldsumme und verursachten einen Schaden von mindestens 400 Euro, informiert die Polizei. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer (05341) 18970 entgegen.

Unbekannte stehlen Handys in Salzgitter-Bad

Durch eine aufgehebelte Schiebetür sind Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag gegen 2.40 Uhr in ein Mobilfunkgeschäft in der Straße Am Pfingstanger in Salzgitter-Bad eingebrochen. Laut Polizeimitteilung erbeuteten die Täter vor allem Mobiltelefone. Der Schaden beläuft sich demnach auf eine geringe fünfstellige Höhe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Salzgitter Bad unter der Telefonnummer (05341) 8250 entgegen.

Lesen Sie Mehr Polizeimeldungen aus der Region Braunschweig-Wolfsburg

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de