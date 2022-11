Junge Franzosen erkunden Liebenburg und die Region

Sie waren da und sind auch schon wieder weg. Zehn Jugendliche und sieben Erwachsene aus der französischen Partnerschaftsgemeinde St.-Aubin-sur-Mer sind für eine knappe Woche Gäste in der kleinen Nordharzgemeinde Liebenburg gewesen. Samstagmorgen traten sie die Rückfahrt in die Normandie an.

Begleitet und organisiert vom Liebenburger Gemeindejugendpfleger Gerold König wurde den jungen Leuten ein ansprechendes Programm geboten: Sie absolvierten ein Kartrennen in Hildesheim, besuchten das Badeparadies und den Heidepark. Gemeinsam lernten sie auch die alte Kaiserstadt Goslar bei einer Stadtführung und Shopping-Tour kennen.

Im Mittelpunkt standen aber immer der Spaß und die positiven Erlebnisse bei den gemeinsamen Unternehmungen mit den Jugendlichen aus der Gemeinde Liebenburg. Es gab Grillabende, Lagerfeuer mit Stockbrot und auch weitere Zeit für Unternehmungen mit den deutschen Gastfamilien. „Gemeinsamer Spaß und Freude empfinden, das wirkt in der Jugendarbeit mehr als ein Museumsbesuch“, betonte der hauptberufliche Gemeindejugendpfleger.

Gerold König organisiert bereits seit fast 20 Jahren den Jugendaustausch zwischen Liebenburg und St.-Aubin-sur-Mer. Ungezählte Male führte auch ihn dabei der Weg in die normannische Küstenstadt. Durch die vielen Begegnungen entstanden nicht nur langjährige Freundschaften, sondern auch besondere Berufswege: So war die Liebenburgerin Inken Schmidt (geb. Schröder), die „Übersetzerin“ des aktuellen deutsch-französischen Austausches, einst selbst eine Teilnehmerin vergangener Austauschprogramme unter den Fittichen von Gerold König. Die damaligen Frankreich-Besuche entfachten damals die Neugierde an dem Nachbarland. Damals traf die Gymnasialschülerin aus Salzgitter-Bad die Entscheidung, Französisch auf Lehramt zu studieren. Heute unterrichtet sie am Gymnasium in Wolfenbüttel.

Zuletzt hatten die Einschränkungen der Corona-Pandemie das im jährlichen Wechsel regelmäßig stattfindende Austauschprogramm unmöglich gemacht. So wurde diese Begegnung in der vergangenen Woche als ein Neustart der alten Freundschaft gefeiert.

Erster Schüleraustausch vor 38 Jahren

Die Partnerschaft hat eine lange Geschichte: Vor mehr als 38 Jahren organisierte der Lehrer William Homann aus Salzgitter-Bad einen Schüleraustausch mit einer Schule in der Normandie. In einer Zeit, in der die Verständigung zwischen Deutschland und Frankreich nachkriegsbedingt immer noch schwierig war, vereinbarten die Lehrer regelmäßige Besuche in einer Partnerschaft, damit sich junge Menschen aus beiden Ländern vorurteilsfrei und tolerant begegnen können. Daraus erwuchs die Städtepartnerschaft zwischen den Kommunen Liebenburg und Saint Aubin-sur-Mer. Am 31. März 1984 wurde sie vertraglich vereinbart.

Im Jahr 2000 gründete sich der Liebenburger Förderverein Saint Aubin-sur-Mer unter Leitung der 1. Vorsitzenden Regina Nathje. Seitdem haben sich freundschaftliche Beziehungen zu den französischen Bürgern intensiviert. Es ist eine Freundschaft, die an viele Stellen Früchte treibt: So wurde einst unter dem ehemaligen Liebenburger Bürgermeister Hubert Spaniol in St.-Aubin-sur-Mer die „Rue de Liebenburg“ eingeweiht und ein Baum der Freundschaft gepflanzt. Am 6. Juni 2014, dem 70. Jahrestag des „D-Day“ , durfte mit dem noch heute amtierenden Alf Hesse erstmals ein Liebenburger Bürgermeister bei der offiziellen Zeremonie in St. Aubin Worte des Gedenkens vor den französischen Gastgebern und internationalen Gästen sprechen. Eine weitere Verbindung: Saint Aubin-sur-Mer wurde 2016 in die Gemeinschaft der „Straße des Friedens“ aufgenommen. Mit dem Skulpturenpark des Liebenburger Künstlers Gerd Winner am Burgberg ist Liebenburg ebenfalls Teil dieser symbolischen Straße.

